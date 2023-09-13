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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:45

Красноярцев приглашают на городскую ярмарку

В предстоящую субботу пройдет ярмарка «Красноярская осень»
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Красноярцев и гостей города приглашают на ярмарку «Красноярская осень». Об этом сообщает мэрия.

Ярмарка состоится в предстоящую субботу, 16 сентября, на площади Мира перед БКЗ. Там можно будет приобрести мясные и рыбные деликатесы, хлеб, травяные чаи, специи, мед, ягоды, изделия ручной работы, саженцы комнатных растений и многое другое.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Помимо этого, гостей ждет культурно-развлекательная программа, а для детей пройдут мастер-классы по росписи пряников и вязанию. Опытный мастер поможет ребятишкам сделать деревянную игрушку.

Отмечается, что некоторые продукты можно будет попробовать перед покупкой.

​В 11 часов на сцене начнется концертная программа с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов города и края. А с 15 часов для гостей ярмарки выступит кавер-группа с известными музыкальными композициями.