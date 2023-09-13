Эксперты прогнозируют спрос на Дальневосточную ипотеку

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Специалисты ВТБ поясняют, что по действующим на этот момент условиям Дальневосточной ипотеки оформить, кредит на покупку недвижимости можно с максимальным лимитом в 6 млн рублей. Однако, на фоне изменившейся экономической ситуации и произошедшего за последние несколько лет роста стоимости квартир, параметры программы требовали модернизации. Более привлекательными являются объекты площадью от 60 кв. м., потому расширение лимита по программе до 9 млн рублей – закономерный шаг в развитии программы.

- Собственное жилье – это первая потребность человека, поэтому для развития Дальневосточной ипотеки очень важно выделить отдельные социальные категории и оказать им дополнительную поддержку. Программа создает дополнительную мотивацию жителям нашей страны приезжать сюда, и помочь им сейчас очень важно. Тем более, работникам ОПК, которые сейчас трудятся на 200%. Инициатива возможно потребует небольшого увеличения на субсидирование ставки со стороны федерального бюджета, но я думаю, что с этой задачей справимся, – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Напомним, что выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, президент России Владимир Путин предложил поднять максимальную сумму кредита по Дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей для тех заемщиков, которые приобретают жилье площадью свыше 60 кв. метров. Таким образом, по программе появляется больше возможностей для выбора недвижимости на первичном рынке или для строительства собственного дома. Глава государства также добавил, что программу необходимо распространить на всех работников ОПК Дальнего Востока вне зависимости от возраста.