Жительница Красноярска выкинула в мусорку декоративного кролика

Фото: МВД по Красноярскому краю

Женщина из Красноярска предстанет перед судом за покушение на жестокое обращение с животным. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в краевом МВД.

6 июля 2023 года 35-летняя жительница краевой столицы выбросила в мусорный бак клетку с живым кроликом, за которым ей надоело ухаживать. Искать нового хозяина для животного она не захотела. Бедного питомца обнаружила неравнодушная соседка живодерки. Она сообщила о произошедшем в дежурную часть полиции, а декоративного кролика забрала себе. Ушастый обрел новый дом, где ему обеспечили уход.

Стражи порядка быстро нашли злоумышленницу. В отношении нее было заведено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.