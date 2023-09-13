Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 3:59

В Красноярске на острове Татышев суслики начали впадать в спячку

У горожан осталось совсем мало времени, чтобы увидеть грызунов
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске на острове Татышев суслики начали впадать в спячку

В Красноярске на острове Татышев суслики начали впадать в спячку

Фото: ИВАНОВА Диана

Суслики на красноярском острове Татышев начали впадать в спячку. Об этом сообщили в дирекции парка. Там отметили, что зверьки будут спать в норках до марта-апреля.

У посетителей острова осталось совсем мало времени, чтобы увидеть сусликов.

Если соберетесь угостить грызунов, то берите с собой морковку, мелко порезанные фрукты, овес, пшеницу, геркулес и ранетки. Помните, что угощать сусликов колбасой, покорном и хлебом нельзя. Орехи для зверьков также противопоказаны, лучше взять семечки.

Аппетит у сусликов на красноярском острове Татышев всегда хороший, но осенью они еще и делают запасы еды на зиму.