В Красноярске на острове Татышев суслики начали впадать в спячку Фото: ИВАНОВА Диана

Суслики на красноярском острове Татышев начали впадать в спячку. Об этом сообщили в дирекции парка. Там отметили, что зверьки будут спать в норках до марта-апреля.

У посетителей острова осталось совсем мало времени, чтобы увидеть сусликов.

Если соберетесь угостить грызунов, то берите с собой морковку, мелко порезанные фрукты, овес, пшеницу, геркулес и ранетки. Помните, что угощать сусликов колбасой, покорном и хлебом нельзя. Орехи для зверьков также противопоказаны, лучше взять семечки.

Аппетит у сусликов на красноярском острове Татышев всегда хороший, но осенью они еще и делают запасы еды на зиму.