Житель Красноярска в пьяной ссоре убил супружескую пару

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске задержали 55-летнего мужчину, который подозревается в убийстве супружеской пары и покушении на убийство своей сожительницы. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Все случилось 10 сентября 2023 года в доме на улице Энергетиков. В квартире были найдены тела 51-летнего мужчины и его 46-летней супруги. Также поступило сообщение о госпитализации в больницу 49-летней женщины с колото-резаными ранениями.

По версии следствия, вечером обвиняемый и его сожительница пришли в гости к знакомой паре. Вместе они распивали алкоголь, а после этого между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость взял нож и ударил хозяина квартиры в грудь и шею. В этот момент в комнату вошла супруга погибшего. Мужчина накинулся на женщину и ударил ее в грудь.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Подруга нападавшего попыталась остановить его и получила ранение плеча. Каким-то чудом ей удалось убежать. Женщина рассказала о произошедшем соседям. Они вызвали полицию и скорую.

Злоумышленник был задержан. Сейчас он находится под стражей.