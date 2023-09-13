Газопровод «Сила Сибири 2» пройдет рядом с Красноярском, Канском и Ачинском Фото: Мария ЛЕНЦ

Газопровод «Сила Сибири 2» проложат рядом с тремя городами Красноярского края. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Он отметил, что газопровод пройдет рядом с Красноярском, Канском и Ачинском.

Определение маршрута сейчас находится на завершающей стадии. Предполагается, что из Красноярского края газопровод протянут до Саянска, Ангарска, Иркутска и далее южнее озера Байкал в Бурятию до границы России с Монголией.

Напомним, в июле во время своего визита в Красноярск Новак заявил, что наш регион планируют газифицировать к 2028 году. Михаил Котюков на совещании с президентом Владимиром Путиным сказал, что газификация станет лучшим подарком для красноярцев к юбилею города.