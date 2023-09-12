В Красноярске до ноября пересчитают обладателей брони от мобилизации

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Власти Красноярска постановили пересчитать работников с бронью от мобилизации. Городские предприятия обязаны будут до 30 ноября отчитаться о количестве сотрудников, имеющих бронь или подлежащих мобилизации из запаса. Постановление мэра Логинова было опубликовано на портале городской администрации.

Предприятия будут обязаны отчитаться о всех работниках, имеющих бронь, а также об ограниченно годных, имеющих мобилизационное предписание и так далее.

Также от организаций требуется заполнить карточку со сведениями об обеспеченности трудовыми ресурсами на период мобилизации и на военное время. Там предприятие должно будет указать потребность в количестве сотрудников на расчетный год и подсчитать, какое число работников останется в случае мобилизации.