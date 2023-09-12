Красноярский избирком официально назвал Михаила Котюкова новым губернатором

Фото: Михаил Котюков

В избиркоме Красноярского края закончили подсчет всех голосов после выборов и подписали протокол о результатах. Избранным на пост губернатора региона с этого дня официально считается Михаил Котюков – по итогам он набрал 70,21% голосов.

Также избирком признал состоявшимися выборы на пост депутата Госдумы от Красноярского края. Им стал бывший мэр Красноярска Сергей Еремин. На довыборах в Заксобрание победил Алексей Туманин.

– Избранному кандидату на должность депутата Госдумы будет направлено извещения об избрании, после чего он в установленный законом срок должен представить документы об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом, или заявление об освобождении от таких обязанностей, – добавили в избиркоме.