В Красноярском крае срезают часть горы в районе Высокогорского моста

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В Красноярском крае для обустройства трассы срежут часть горы возле Высокогорского моста. Саму переправу в конце августа торжественно запустили при участии Владимира Путина, однако завершение моста стало только первым этапом развития дорог в районе.

Сейчас рабочие зашли на правый берег трассы Енисейск – Высокогорский. Там планируется срезать гору с 27 по 42,5 километр, чтобы выровнять ось дороги, ведущей к Высокогорскому мосту. В октябре там запланировали взрывные работы.

– Еще до завершения строительства Высокогорского моста мы приступили к развитию правобережной дорожной сети, чтобы она была готова к возросшим нагрузкам и интенсивности движения. Сейчас реконструкция дороги в активной фазе, – заявил глава «КрУДор» Андрей Журавлев.