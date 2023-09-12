Красноярцы столкнулись с новым видом телефонных мошенников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники могут позвонить от имени оператора сотовой связи и пригрозить отключением телефонного номера. Чтобы избежать этого, владельца телефона просят совершить определенные манипуляции со своим устройством, якобы чтобы избежать отключения.

Жертве могут предложить переоформить договор с оператором, поменять тариф на более выгодный, отключить платные услуги. На самом же деле абонента обманом заставляют подключить переадресацию звонков и СМС, что позволит мошенникам получить доступ к банковским приложениям. А далее злоумышленники заходят в аккаунт жертвы и снимают все деньги.

– Банк России следит за распространением мошеннических сценариев. Когда фиксируется массовое применение новых схем, информация о них публикуется на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам», — добавил управляющий красноярского Банка России Сергей Журавлев.