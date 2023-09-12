Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

12 сентября в Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб 29-летний водитель легковушки. Об этом рассказали в краевом ГИБДД.

По предварительной информации, утром на 958 км трассы «Сибирь» автомобиль «Мицубиси» выехал на встречную полосу для обгона. За рулем легковушки был молодой человек, который не убедился в безопасности своего маневра. В этот момент по встречной полосе двигался грузовой автомобиль «Вольво». В результате нарушения правил произошло смертельное ДТП.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

- Напоминаем об опасности выезда на встречную полосу там, где это запрещено или НЕБЕЗОПАСНО. Рисковый маневр зачастую приводит к трагическим последствиям, - добавили дорожные полицейские.