Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улицах поселка Торгашино заработало новое освещение. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в администрации города.

На эти работы было направлено более 6 миллионов рублей. Освещение восстановили на десяти улицах: Электриков, Подгорная, Васнецова, Шиферников, Глиняная, Экскурсантов, Фигурная, Кирпичников, 2-ая Депутатская и Моторная.

Фото: администрация Красноярска

Местные жители давно жаловались на проблемы с уличным светом. Чтобы ее решить, специалисты продлили существующие линии, а затем установили современные фонари на уже существующих опорах.

Фото: администрация Красноярска

Помимо этого, новое освещение восстановили еще на 7 участках. На ул. Новая Заря, Матросова (от сквера Сказочный до ул. Лесопильщиков), ул. Турбинная, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Кишиневская (от ул. Энергетиков до ул. Богдана Хмельницкого). Также осветили пешеходные дорожки за домом № 18д по ул. Воронова и по ул. Горького (от ул. Республики до ул. Карла Маркса).

После осенней корректировки бюджета освещение решено восстановить на 9 участках улиц Днепропетровская, Дозорная (участок от дома 22 до ул. Национальная), Возвышенная (от дома 38 до дома по ул. Цимлянская, 220б), пер. Абазинский (от дома 140е до дома по ул. Цимлянская, 67), Окружная, Перспективная, Авангардская (от ул. Бадалыкской до ул. Частоостровской), Частоостровкая, Армейская. Работы планируется завершить до конца года.