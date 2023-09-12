Красноярский автосалон вернет деньги за подержанный автомобиль с дефектами

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский автосалон «Авангард» вернет деньги за подержанный автомобиль с дефектами. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Жительница Лесосибирска купила в автоцентре Opel Astra за 475 000 рублей. Проехав 100 км, она увидела, что на панели загорелся индикатор о неисправности. В автосервисе выявили неисправность двигателя.

Женщина написала претензию в «Авангард» с требованием провести ремонт транспортного средства, однако ответа так и не последовало. Она написала еще одну претензию. Автоцентр предложил доставить автомобиль для осмотра. По дороге в краевую столицу Opel сломался окончательно, женщине пришлось вызывать эвакуатор.

Машина несколько месяцев простояла в «Авангарде». Ремонтом никто не занимался. Автовладелица снова написала претензию, на сей раз с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате денег. В досудебном порядке спор разрешить не удалось.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили исковое заявление в суд.

В итоге экспертиза показала, что при проведении предпродажной подготовки был произведен некачественный ремонт двигателя.

В пользу покупателя взыскано 609 807 рублей, включая стоимость автомобиля, неустойку, услуги эвакуатора и другие расходы.

Автосалон вернул потребителю все денежные средства.