В Красноярском крае собран первый миллион тонн зерна

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Хлеборобы Красноярского края собрали первый миллион тонн зерна. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Большие урожаи зерновых и зернобобовых – у аграриев западных территорий. В Ужурском районе уже собрано 300 тысяч тонн зерна. Вторые по намолоту – восточные районы.

Всего краевые хозяйства намолотили более миллиона тонн зерна с 360 тыс. га. Это почти 38% от плана. Отмечается, что темпы полевых работ выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона.

В 12 районах начали молотить рапс. Сейчас собрано более 20 тыс. тонн семян с 8,6 тыс. га. Урожайность – 23,5 центнера с гектара.

Замминистра сельского хозяйства и торговли края Илья Васильев добавил, что высокий темп полевых работ, сухая и теплая погода положительно скажутся на качестве урожая: продовольственного зерна третьего класса в валовом объеме ожидается больше, чем в прошлом году.