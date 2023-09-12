У жителя Минусинска изъяли поддельные алкоголь и сигареты на 1,5 миллиона рублей

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

У жителя Минусинска полицейские изъяли алкогольную и табачную продукцию с признаками подделки на 1,5 миллиона рублей. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Стражи порядка конфисковали 140 литров этилового спирта, 568 литров алкогольных напитков и более 6 тысяч пачек сигарет. Позже злоумышленник пояснил, что приобретал немаркированные изделия для дальнейшей продажи на территории региона.

В отношении мужчины следственным отделом было заведено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконные производство

и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.