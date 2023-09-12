В Красноярском крае на Богучанской ГЭС стартовали соревнования оперативного персонала

На соревнованиях будут проверять знание нормативной документации, умение оказывать первую помощь и другие важные в работе навыки. Фото предоставлено компанией

Как сообщают в компании, целью таких соревнований является повышение уровня профессиональной подготовки оперативного персонала для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации гидроэнергетического оборудования станции, разработка и усовершенствование программно-технических средств обучения и проверки знаний.

Стартовали первые этапы соревнований, в которых будут определены лучшие по профессии: начальник смены станции, начальник смены машинного зала, машинист гидроагрегатов и другие. В состав судейской комиссии вошли главный инженер гидроэлектростанции, заместитель главного инженера по эксплуатации, руководители Оперативной службы и Службы охраны труда и производственного контроля, специалисты по ведению энергетического режима ГЭС, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и пожарной безопасности.

Сообщается, что соревнования пройдут в командном и личном зачетах. Каждой команде предстоит пройти шесть этапов: проверка знаний нормативной документации, производство оперативных переключений, противоаварийная тренировка, оказание первой помощи пострадавшим и другие важные в работе задания. Интересно, что оценивать команды в первых трех этапах будут с использованием специального программного обеспечения.

По итогам соревнований от станции будет сформирована команда для участия в Десятых Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС, которое с 2005 проводит РусГидро. У Богучанской ГЭС уже есть накопленный опыт на Всероссийских соревнованиях — в 2014 году команда впервые отметилась на региональном этапе, в 2018 оперативники станции впервые стали призерами и заняли 3 место, на отборочном этапе Девятых Всероссийских соревнований в 2022 году команда Оперативной службы заняла второе место среди 15 команд, а начальник смены машинного зала станции Алексей Дудин был признан лучшим по профессии. И, наконец, в финале Девятых Всероссийских соревнований команда гидроэлектростанции получила 3523,6 баллов из 4200 возможных и заняла 3 место. Конечно, в Десятых Всероссийских соревнованиях наши энергетики также планируют занять лидирующую строчку.