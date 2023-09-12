В Красноярском крае реконструируют трассу Енисейск – Высокогорский

Фото: КГКУ «КРУДОР»

11 сентября в Енисейском районе Красноярского края началась реконструкция трассы Енисейск – Высокогорский. Об этом сообщает КГКУ «КРУДОР» в социальных сетях.

Первый этап реконструкции — участок с 27 по 42,5 км. Он начинается в районе села Потапово, а заканчивается у села Городище.

Фото: КГКУ «КРУДОР»

Сейчас рабочие отсыпают дорожное полотно и срезают часть горы. Специалисты гидромолотом разбивают скальную породу и готовятся к взрывным работам, которые запланированы на октябрь.

Фото: КГКУ «КРУДОР»

Также подрядчик приступил к реконструкции моста через ручей Каменка на 35 км трассы.

Все работы в рамках первого этапа реконструкции автодороги планируется завершить в 2024 году.

Фото: КГКУ «КРУДОР»

- Еще до завершения строительства Высокогорского моста мы приступили к развитию правобережной дорожной сети для подготовки к возрастающим нагрузкам и интенсивности движения. Так, одним из объектов стала дорога Енисейск – Высокогорский. Работы по реконструкции стартовали в мае, тогда подрядные организации «ПК ДСУ» и «Мостремстрой» вели подготовительные работы – завоз материала, планировка территории. Сейчас реконструкция в активной фазе, - Андрей Журавлев, руководитель «КРУДОР».