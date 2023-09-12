В Красноярске состоялась экологическая акция «День Енисея»

На экоакцию участники приходили целыми семьями. Фото КРК

Ежегодно в акции «День Реки» участвуют команды предприятий, учреждений, малого бизнеса и обычные добровольцы – активные, неравнодушные люди, которые заботятся об окружающей среде.

На этот раз в экоквесте, который уже в седьмой раз организовывает и проводит в Красноярске компания РУСАЛ, приняли участие 300 волонтёров.

- В период пандемии нам приходилось ограничивать количество участников, в этом году никаких запретов нет. Люди ждали этого события с нетерпением и соскучились по квесту, записываться начали ещё в мае, – отметила Елена ЮЖАКОВА, директор PR-департамента алюминиевого дивизиона компании-организатора.

Одним из условий акции была первичная сортировка мусора. Участники получили на старте специальные пакеты под разные виды отходов, отличающиеся по цвету и материалу. За час 32 команды собрали 335 мешков мусора весом 3,5 тонны, в том числе:

- 121 мешок смешанного мусора;

- 34 – металла;

- 12 – алюминия;

- 38 – стекла;

- 67 – пластика;

- 62 автомобильные покрышки.

Полные мешки мусора, значит - берега реки стали чище. Фото: Александр Жуковец

Смешанный мусор и пластик вывезли спецавтомобили левобережного регионального оператора, который присоединяется к этому празднику чистых берегов уже в пятый раз. Причём не только предоставляет спецтранспорт для вывоза «трофеев», но и выставляет команду для уборки.

По словам Юлии КОМИССАРЕНКО, руководителя направления по связям с общественностью «Красноярской рециклинговой компании», ежегодно с «Дня Енисея» и других подобных мероприятий вывозят примерно одинаковое количество мусора – по пять-шесть тонн.

- В этом году получилось немного меньше, подвела погода и акция продолжалась всего час. Но и за это время участники успели навести порядок на косе Орлиха. В нашей команде «Чистюли» было 10 человек, все не только ударно потрудились сами, но и привлекли к мероприятию своих детей. Ребятишки охотно помогали родителям, несмотря на дождь.