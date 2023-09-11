Чиновницу из Красноярского края будут судить за гибель подростка на заброшке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уярском районе Красноярского края будут судить местную чиновницу, которую обвиняют в халатности. Поводом стала гибель 14-летнего подростка: он погиб после несчастного случая в заброшенном здании. Следствие решило, что в его гибели виновата в первую очередь чиновница, а не родители.

Трагедия произошла в конце июня, когда трое подростков пошли играть в заброшку в селе Сушиновка. Они прыгали с бетонной плиты, и в какой-то момент та рухнула на одного из мальчиков. Его доставили в больницу, но от полученных травм подросток скончался.

Вину возложили на женщину, которая в феврале заняла пост и.о. главы Сушиновского сельсовета. Заброшка находилась в собственности муниципальных властей и следствие решило, что халатное отношение новоиспеченной и.о. главы стало причиной гибели подростка. Впрочем, женщина сама признала вину и теперь дожидается суда – ей грозит до пяти лет лишения свободы.