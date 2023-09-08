В Красноярске арестовали подозреваемую в краже 136 миллионов у Олега Митволя

Олег Митволь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд арестовал 67-летнюю женщину, подозреваемую в краже 136 миллионов у Олега Митволя. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, заведено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Напомним, что накануне женщину задержали в Ярославской области. Местонахождение подозреваемой было установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Красноярского края. Они выяснили, что в марте 2023 года злоумышленница, находясь в банке на территории Объединенных Арабских Эмиратов, предъявила поддельную доверенность. Этот документ позволил ей совершать действия в отношении расчетных счетов мужчины. В итоге она смогла похитить деньги Митволя.