В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава по реке с сыном

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае сегодня днем произошла новая трагедия на воде. Погиб мужчина, житель Канского района, который решил устроить сплав по реке Кан. С собой он взял своего сына.

Как рассказали в службе спасения, трагедия произошла около деревни Подъянда. Отец с сыном сплавлялись на отдельных резиновых лодках: в какой-то момент лодка мужчины перевернулась и он стал тонуть. Сын вытащил мужчину из воды и смог доставить на берег, но признаков жизни он к тому моменту уже не подавал.

– В очередной раз напоминаем, что экономия на спасательных жилетах до добра не доводит! Сел в лодку – надел жилет. И только так! – добавили в МЧС.