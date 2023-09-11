КГКУ «КрУДор»

12 сентября на автодороге Красноярск – Элита изменится схема движения. Об этом сообщает КГКУ «КрУДор» в социальных сетях.

Это коснется небольшого участка на 4 километре, где сейчас идут работы по реконструкции.

Уже завтра поток автомобилей на участке протяженностью 350 метров будет полностью смещен влево на объездную гравийную дорогу (по направлению в Красноярск). Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

- Изменение схемы движения связано с работами по устройству сопряжения новой дороги с существующим участком трассы. На объекте будут установлены ограждения и оповещающие знаки. Просим автомобилистов учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут и время выезда, - добавили специалисты.