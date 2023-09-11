В Красноярске мужчину задержали за листовки с террористической агитацией Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска задержали за расклеивание листовок с террористической агитацией. Об этом сообщили в краевом СК. В ведомстве пояснили, он призывал других людей вступить в террористическую организацию.

По данным следствия, с июня по сентябрь мужчина был сторонником одного из украинских военизированных объединений. В запрещенную на территории РФ организацию житель Красноярска вступил, чтобы бороться против действующей российской власти. Как отметили в СК, он был готов даже к диверсионным операциям.

Что касается листовок, их житель Красноярска расклеил семь штук. Все на автобусных остановках в Ленинском районе. Задержали мужчину сотрудники краевого УФСБ. Сейчас он находится под стражей.