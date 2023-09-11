В горах Тувы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясение специалисты зафиксировали в 42 километрах от поселка Бай-Соот. До столицы республики, города Кызыла, было 100 километров. По данным специалистов, в эпицентре, подземные толчки достигали 3,7 баллов.

Землетрясение для Тувы – явление нередкое. Эксперты связывают это с движением индийской тектонической плиты. Она сдвигается примерно на 3-4 сантиметра в год. Процесс будет продолжаться еще долго.