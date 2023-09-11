Жителей Красноярска просят не бросать собак на дачных участках

Фото: ИВАНОВА Диана

Администрация Красноярска просит горожан не бросать своих собак на дачных участках. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Осенью в городе наблюдается традиционная миграция бездомных животных, связанная с наступлением холодов и окончанием сезона. Некоторые жители краевой столицы прикармливают или заводят на дачах собак, используя их для охраны своего имущества и огорода. Однако домой таких помощников берут далеко не все. Животных оставляют прямо на улицах. В итоге они перебираются поближе к жилым массивам в поисках еды.

Как правило, питомцев не стерилизуют, поэтому на самовыгуле у них появляется потомство. Стаи бездомных собак пополняются.

Городская администрация просит дачников проявить ответственность. Если собак невозможно взять в город, на помощь могут прийти зоозащитные организации и волонтеры. Также прирученных животных рекомендуется стерилизовать.

- Пока всплеска жалоб на бездомных собак городские службы не зафиксировали. За эту неделю в 005 поступило 39 заявок. Это среднее количество, характерное для летнего времени. Однако подрядные организации уже готовы к усилению работы, - рассказал Николай Арефьев, заместитель руководителя департамента городского хозяйства.