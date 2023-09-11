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В этом эпидсезоне в Красноярском крае планируется привить против гриппа более 1,2 млн жителей. Почти 376 тысяч из них — дети. Об этом рассказал Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

11 сентября был дан старт всероссийской кампании против гриппа. По словам Горяева, вакцины в крае хватает — первые партии уже поступили в лечебные учреждения.

Прививку рекомендуется сделать до начала подъема заболеваемости — в сентябре-октябре.

Иммунизации подлежат дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также лица, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, сферы обслуживания) и другие.