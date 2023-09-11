В Красноярском крае у омича вымогали деньги за неоказанные интимные услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Омска стал жертвой вымогателей в Красноярском крае. Он хотел заказать девушку «легкого поведения», но вместо этого с него начали требовать деньги. Об этом рассказали в краевой полиции.

Молодой человек приехал в командировку в Ачинск. Нашел в сети сайт с объявлениями интимного характера. Позвонил по указанному номеру. Ему сказали, нужна предоплата. Тогда омич передумал и бросил трубку. Однако на этом история не закончилась.

Спустя время молодому человеку начали звонить с неизвестных номеров. С него стали требовать деньги за неразглашение. Парню угрожали, что расскажут родным информацию.

Кто именно вымогал деньги у омича – пока неизвестно. Этим вопросом сейчас занимается полиция. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 4 лет лишения свободы.