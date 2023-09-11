Закладчик из Красноярска хотел перевезти в такси более 168 граммов «соли»

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

19-летний житель Красноярска хотел перевезти в такси крупную партию наркотиков. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в региональном МВД.

На левобережье краевой столицы экипаж ГИБДД остановил такси для проверки документов. Инспектор обратил внимание, что пассажир начал вести себя подозрительно. К мужчине обратились с вопросом о наличии при себе запрещенных веществ.

Молодой человек признался, что везет соль. Но не поваренную.

В сумке у него был сверток с веществом. Позже мужчина рассказал, что уже успел сделать несколько закладок в городе. Они были изъяты.

Свертки содержали синтетический наркотик общей массой более 168 граммов.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Злоумышленник заключен под стражу.