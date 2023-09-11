В Красноярске в следующем году начнут застраивать антенное поле Фото: Мария ЛЕНЦ

Землю антенного поля в красноярском микрорайоне Ботанический планируют отдать под застройку. Произойдет это уже в следующем году. Информация появилась на портале ДОМ.РФ.

Специалисты отметили, антенное поле – это экологически чистый участок. Застройщикам планируют отдать 90 гектаров земли. Землю будут осваивать по механизму комплексного развития территорий. Это значит, что там появятся не только жилые дома, но и социальные объекты, например, школы и детские сады.

Напомним, что сам вопрос о сносе антенн начали поднимать еще в 2017 году. Первый тендер появился спустя 5 лет. Однако 24 капитальных строения и 19 антенн высотой 210 метров все еще стоят на месте.