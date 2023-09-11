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НовостиЗвезды11 сентября 2023 4:50

В красноярском театре имени Пушкина достроили третий корпус

Новую сцену зрители оценят после итоговой оценки стройнадзора
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В красноярском театре имени Пушкина достроили третий корпус

В красноярском театре имени Пушкина достроили третий корпус

Фото: ИВАНОВА Диана

Третий корпус драмтеатра имени А. С. Пушкин готов на 100%. Об этом рассказали в краевом правительстве. Зрители смогут оценить новую площадку после того, как итоговую проверку проведет стройнадзор.

Площадь нового корпуса примерно 3 тысячи квадратных метров. Там есть малая сцены, залы для репетиций, гримерные, мастерские, студия звукозапись и арт-кафе. Сцена есть даже на крыше нового строения, а это значит, что летом там можно будет увидеть спектакли под открытым небом.

Новый зал также проинспектировали Михаил Котюков и и. о. министра культуры края Аркадий Зинов. Побывали они и во втором блоке театра, его построили в прошлом году. Там разместили цеха для хранения и создания декораций.