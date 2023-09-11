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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 4:32

В центре Красноярска сгорел автомобиль

В Красноярске за Центральным парком вспыхнула машина
Вячеслав КУИМОВ
Скриншот: видео «ЧП Красноярск»

Скриншот: видео «ЧП Красноярск»

Утром 11 сентября в центре Красноярска вспыхнула машина. Роликом поделились подписчики тг-канала «ЧП Красноярск».

Судя по кадрам, автомобиль вспыхнул прямо на парковке за Центральным парком, в районе дома по улице Дубровинского, 45А. Позже в краевом МЧС уточнили, что к ним сообщение поступило в 08:42. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ликвидировать пожар удалось в 09:08.

К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.