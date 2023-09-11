Политологи оценили выборы губернатора в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский политолог Евгений Минченко считает, что Михаил Котюков заслужил доверие жителей Красноярского края. Об этом директор Центра исследований политических элит МГИМО заявил изданию «Взгляд». Минченко отметил, избирательная кампания в Красноярском крае стала одной из самых интересных в стране.

Отдельно политолог выделил выборы в горсовет. Он сравнил голосование, которое было в 2018 году, и в 2023. В прошлый раз по спискам победила ЛДПР, сейчас – «Единая Россия». Партия власти оторвалась от либерал-демократов в два раза. Это произошло потому что в Красноярском крае «качественный политический менеджмент», а список на выборах возглавил Михаил Котюков, считает Минченко.

Солидарны с ним и другие политологи. Так, генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский отметил, что итоги выборов отражают доверие жителей к Михаилу Котюкову.

Политтехнолог Сергей Старовойтов заявил, люди принимают нового главу региона. Также он поделился мнением, что Красноярский край и дальше будет сохранять политическую стабильность.