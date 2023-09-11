Обманул 8 человек на 11 млн: в Красноярске задержали серийного автоафериста

Скриншот: видео МВД Красноярского края

Серийный автоаферист задержан оперативниками уголовного розыска в Красноярске. Об этом сегодня, 11 сентября, рассказали в региональном МВД.

В июне 2022 года в отдел полиции обратился житель Уяра. Он сообщил, что приобрел в одном из автосалонов краевого центра автомобиль «Тойота» стоимостью 1,5 миллиона рублей с поддельным техническим паспортом. Ранее от сотрудников Госавтоинспекции мужчина узнал, что стал жертвой мошенников. В ходе проверки документов дорожные полицейские выяснили, что паспорт машины недействителен и никогда не выдавался таможней Владивостока. «Тойоту» завезли в страну как запчасти.

Подозреваемы был задержан по месту жительства в Красноярске. Им оказался ранее судимый (за похожие преступления) 47-летний мужчина. При обыске у него дома были обнаружены государственные регистрационные знаки, поддельные документы, сотовые телефоны и флэшки. Оперативникам удалось установить причастность злоумышленника еще к 7 аналогичным эпизодам. Всего от рук мужчины с 2021 по 2022 г. пострадали 8 жителей Красноярского края. Им был причинен ущерб на общую сумму почти 11 миллионов рублей.

На жителя Красноярска заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.