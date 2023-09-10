В красноярском Северном открыли автомойку для автобусов и троллейбусов

Фото: администрация Красноярска

В красноярском микрорайоне Северный открыли автомойку для автобусов и троллейбусов, чтобы у экипажа была возможность привести машину в порядок между рейсами. Как сообщили в администрации города, это уникальный проект – в других городах такого нет.

На мойке работают два оператора – для них продуман вагончик для отдыха и переодевания. Сам комплекс открытый, помывка проводится на улице, поэтому только при положительных температурах.

Помимо мойки, заодно и благоустроили прилегающую территорию - высадили деревья, засеяли газон и смонтировали уличную мебель около служебных станций.

Как заявил мэр Красноярска Владислав Логинов, все технические решения местные специалисты продумывали сами – такого проекта в других городах нет. Сейчас комплекс испытают на одно остановке (конечная для 3-х автобусов и одного троллейбуса), а затем будут внедрять и для всех остальных.