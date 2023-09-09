В Красноярском крае за первый день голосования не выявлено серьезных нарушений

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В Красноярском крае на 14 часов 9 сентября серьезных нарушений во время голосования на выборах не выявлено. С самого утра за процессом следят 2005 наблюдателей от Общественной палаты.

В первый день голосования бригады наблюдателей выезжали на сообщения о возможных нарушениях 17 раз, всего же поступило более 60 сигналов. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Паценко сообщил, что большинство сигналов носили процедурный характер:

- Часть отрабатывалась с выездом на место мобильных бригад. Также вчера были зафиксированы и отработаны сигналы, носящие признаки провокаций. Нарушения не подтвердились.

По итогам первого дня выборов в Общественном штабе по наблюдению прошла видеоконференция с председателями Общественных палат. По их наблюдениям, выборы проходят штатно. Добавим, что центр общественного наблюдения аз голосованием будет работать до окончания подсчетов голосов 10 сентября.