Житель Канска сел на 2,5 года за угон телеги

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске осудили местного жителя, который угнал у знакомого его самодельную телегу. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Местный житель несколько лет собирал телегу из подручных материалов. Получилось, судя по всему, неплохо, так как ему поступило предложение продать бричку. Цена мужчину не устроила, он вложил в свое детище около 80 тысяч рублей, и дешево от него избавляться намерен не был.

Но покупатель так хотел эту телегу, что решился на кражу. На коне прискакал к лесу, недалеко от которого жил хозяин повозки, проследил пока тот уйдет отдыхать, и подгадав момент, украл телегу, с помощью коня пригнав ее к своему дому.

Мужчину вскоре поймали, а телегу вернули владельцу. Воришку отправили в колонию на 2,5 года. Суровость наказания объясняется тем, что преступление он совершил, не отбыв наказание, которое ему назначили ранее.