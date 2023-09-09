Красноярский полицейский спас заблудившегося в лесу 76-летнего мужчину с астмой

Фото: МВД по Красноярскому краю

3 сентября под Красноярском полицейский Михаил Герасимов спас потерявшегося в лесу пожилого мужчину с астмой. Об этом сообщает МВД по краю.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 76-летний отец ушел в лес из СНТ и пропал. Вместе с родственниками пропавшего красноярца Михаил подъехал к месту, откуда мужчина ушел в лес и посигналил, но ответа не услышал.

Зато до мужчины получилось дозвониться. Он сказал, что у него было несколько приступов астмы. Полицейский сказал красноярцу, чтоб тот оставался на месте. Нашел его Михаил на одной из полян. Он помог мужчине спуститься к дороге и посадил в машину.

Дочь спасенного не забыла об оказанной помощи. Она написала руководству Михаила письмо с благодарностью.