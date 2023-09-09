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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 3:22

В Шарыпове 14-летний подросток выпал с третьего этажа из-за головокружения

В Красноярском крае подросток случайно выпал с третьего этажа
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В ночь на 9 сентября в городе Шарыпово школьник случайно выпал с третьего этажа. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что у 14-летнего парня закружилась голова. Он открыл окно, чтоб подышать свежим воздухом, но случайно выпал. С различными травмами подростка госпитализировали.

В полиции добавили, что семья, в которой воспитывается школьник – благополучная. Конфликтов у него ни с кем не было. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.