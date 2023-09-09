В Красноярске прошел краевой экологический фестиваль «Территория идей»

Ребята считали, сколько пластиковых бутылок войдет в ведро. Фото организаторов акции

«Дети, как вы думаете, сколько больших пластиковых бутылок входит в мусорное ведро?» – Наверное, много…» – «Давайте вместе посчитаем. Одна, две, три, четыре! Всего четыре бутылки. А сколько войдёт, если предварительно мы их сомнём? Одна, две… Десять!»

Вот так просто и наглядно специалисты КРК по обращению с ТКО объясняли гостям локации «Сделаем мир чище!», как важно правильно подготовить пластиковую упаковку, прежде чем опустить её в специальный контейнер.

Фестиваль «Территория идей» проходит в краевом центре уже в седьмой раз, и в пятый раз КРК, отметившая в этом году свою «первую пятилетку», стала его партнёром. В этом году на фестивале работали 34 площадки, которые посетили более 700 детей и взрослых, в том числе – гости из городов и посёлков края (Ермаковского, Ирбейского, Минусинска, Лесосибирска и т.д.).

- В этом году краевой центр «Юннаты» совместно с партнёрами фестиваля предложили его участникам создать своё завтра – чистое, экологичное, комфортное. От каждого из нас зависит, какую воду мы будем пить завтра, каким воздухом дышать, какие продукты будут у нас на столе. А значит, уже сегодня мы должны правильно использовать природные ресурсы и быть грамотными природопользователями, – рассказала Светлана ЛОВЦЕВИЧ, директор Красноярского краевого центра «Юннаты».

Повышенным вниманием гостей фестиваля традиционно пользовалась локация «Сделаем мир чище!», которую организовала «Красноярской рециклинговой компании». Здесь было многолюдно, шумно и очень весело. Младшие школьники и подростки наперебой отвечали на вопросы о правильной сортировке мусора, сроках разложения и способах переработки отходов и получали за правильные ответы интересные и полезные сувениры. В викторине с удовольствием участвовали и взрослые.

Для многих стал сюрпризом вопрос «с подковыркой»: сколько пролежит в земле батарейка, выброшенная в мусорное ведро? Однако практически все сумели быстро сориентироваться и ответить, что батарейки – опасные отходы, и их нельзя смешивать с бытовым мусором, а нужно относить в специальные боксы.

По наблюдениям Юлии КОМИССАРЕНКО, руководителя PR-направления КРК интерес к теме экологии у молодого поколения продолжает расти:

- Наша компания – постоянный партнёр и активный участник этого фестиваля. Мы видим, что с каждым годом уровень информированности детей и подростков в сфере экологии повышается. И это хороший знак. Ведь от того, насколько ответственными вырастут нынешние дети, зависит экологическое благополучие будущих поколений.