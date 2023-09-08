Музей энергетики Красноярского края провел необычную экскурсию для школьников

Фото:Антон Петров

Краевой музей энергетики находится на территории Красноярской ТЭЦ-2. Большая часть экспозиций — интерактивная. Например, можно вручную произвести молнию. Так гостям показывают процесс получения электроэнергии на ГЭС. Но старшеклассников больше заинтересовала ветряная станция. Вращая ее, можно было послушать концерт группы «Queen», запустить в работу колесо обозрения или игрушечную детскую карусель.

Самая большая экспозиция посвящена угольной генерации – энергетике, которая является базовой для Сибири. Познакомились школьники и с устройством оборудования, и с регулированием температуры в квартирах. Целый зал посвящен управлению энергетикой края.

«Музей популярен среди сотрудников. Когда он создавался, мы рассчитывали, что музей станет и мощной профориентационной площадкой. Школьники, познакомившись поближе, влюбятся в энергетику, поймут насколько это перспективно и нескучно. И придут к нам работать», рассказал старший мастер турбинного цеха Красноярской ТЭЦ-2 Сергей Рывченко.

Фото:Антон Петров

Последний зал – для научных экспериментов. Здесь для школьников устроили целое шоу, в которое вовлекли их самих. Инфракрасное излучение, температура пламени и огненное торнадо — ни одного ученика, погрузившегося в мобильный телефон, не было.

«Потрясающий музей. В прошлом году мы с ребятами в рамках профориентации были в музеях города, но этот мне понравился больше всего. Очень много интерактивных элементов, детям гораздо интереснее не только слушать, смотреть, но и пробовать. Музей отвечает современным требованиям», рассказала Александра Константиновна Лобасова, учитель русского языка и литературы школы №137.