В Красноярском крае явка на выборах составляет 9,34%

Выборы Фото: Мария ЛЕНЦ

Избирком опубликовал данные по явке на выборы губернатора Красноярского края к 15:00 8 сентября. Как сообщает комиссия, в процентном соотношении явка составила 9,34%.

Напомним, что выборы будут идти 3 дня – с 8 по 10 сентября. Пройдут 55 избирательных кампаний по голосованию федерального, регионального, муниципального уровня. Избиратели отдадут свои голоса за главу региона, депутата Государственной Думы, Законодательного Cобрания края, Горсовета, глав и депутатов муниципальных образований – городов, районов, сельских советов.