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НовостиПолитика8 сентября 2023 9:53

В Красноярском крае явка на выборах составляет 9,34%

По данным избиркома на 15:00
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Выборы

Выборы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Избирком опубликовал данные по явке на выборы губернатора Красноярского края к 15:00 8 сентября. Как сообщает комиссия, в процентном соотношении явка составила 9,34%.

Напомним, что выборы будут идти 3 дня – с 8 по 10 сентября. Пройдут 55 избирательных кампаний по голосованию федерального, регионального, муниципального уровня. Избиратели отдадут свои голоса за главу региона, депутата Государственной Думы, Законодательного Cобрания края, Горсовета, глав и депутатов муниципальных образований – городов, районов, сельских советов.