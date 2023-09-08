Большинство россиян делают покупки к школе онлайн

Большинство опрошенных родителей ответили, что их дети участвуют в выборе того, что закупается для школы. Фото предоставлено компанией

Закупать канцелярские и прочие товары к новому учебному году примерно треть опрошенных родителей начинают в июле, чуть более 40% откладывают «школьный» шоппинг до августа, а остальные не торопились с ней даже за несколько дней до 1 сентября. Такие выводы сделали специалисты Tele2, проведя опрос в своем приложении. Оператор поинтересовался у пользователей, где они покупают товары для школы, участвуют ли дети в обсуждении покупок и сколько они тратят на сборы. В предпочтениях формата шопинга стал доминировать онлайн: почти 58% участников ответили, что предпочитают делать покупки в интернете, остальные по-прежнему ходят в офлайновые магазины.

Большинство опрошенных родителей ответили, что их дети участвуют в выборе того, что закупается для школы. Почти треть респондентов признались, что принимают такое решение самостоятельно, без обсуждений с детьми.

При формулировании вопроса об объеме расходов на эти покупки аналитики компании опирались на недавние выводы ВЦИОМ, согласно которым россияне потратили на сборы ребенка в школу в среднем 43 тыс. рублей. Итоги опроса показали, что более половины опрошенных родителей не превысили в своих тратах порога в 30 тыс. рублей. Кроме того, у пользователей поинтересовались, какие эмоции они испытывают перед первым сентября. Любопытно, что некоторые реакции повторялись многократно. Например, сожаление по поводу уходящего лета, облегчение от того, что дети «будут заняты делом», радость, «что уже не надо в школу». Родители быстро взрослеющих дети признавались, что они испытывают: «Тревогу! Волнение! Панику! И бесконечную грусть, так как время летит быстро».