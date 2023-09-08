Красноярское правительство пересядет на новые «Москвичи»

Москвич-3 Фото: moskvich-auto.ru

Красноярское правительство пересядет с Toyota Camry на новые «Москвичи». Закупка на 4 автомобиля уже опубликована на портале. Начальная цена за машину – 2 495 000 рублей, за все – 9 980 000 рублей.

На покупку «Москвичей» - лицензионных копий китайского Sehol X4 компании JAC Motors – выдано разрешение Министерства промышленности и торговли РФ. Ведь кроссоверы «Москвич-3» привозят из Китая в разобранном виде, а готовые машины выходят из российского завода.

Итоги закупки подведут уже в понедельник, 11 сентября. Выигравшему тендер нужно будет поставить машины до 15 ноября. Каждый автомобиль должен иметь характеристики в виде двигателя 150 л.с., оснащены круиз-контролем, климатом, парктрониками и салоном из эко-кожи.