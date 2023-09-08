В Красноярске ГИБДД проведет рейд трезвости среди водителей на выходных

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В Красноярске ГИБДД проведет рейд трезвости среди водителей на предстоящих выходных. Как рассказали в ведомстве, всем, чье состояние будет вызывать подозрение, предложат пройти освидетельствование.

Проверять будут всех проезжающих водителей.

Напомним, что за пьяное вождение штраф составит 30 000 рублей, а также наказание в виде лишение водительских прав на 1,5 – 2 года. При повторном совершении наступает уже уголовная ответственность.

Оперативно сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синей линии» 263-10-19.