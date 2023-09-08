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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:06

В Красноярске экс-полицейского заподозрили в получении взятки

Бывшего красноярского полицейского подозревают в получении взятки
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске экс-полицейского заподозрили в получении взятки

В Красноярске экс-полицейского заподозрили в получении взятки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю. Там отметили, что 150 тысяч рублей полицейский получил от мужчины, которого подозревали в особо тяжком преступлении.

Как рассказали в СК, история произошла в марте этого года. Между собой мужчины знакомы не были. Встретились они в машине, принадлежавшей оперуполномоченному ГУ МВД России по краю. Деньги полицейский получил сразу.

За вознаграждение он должен был узнать, какие оперативно-розыскные мероприятия МВД проводит в отношении мужчины. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все подробности.