Администрация Красноярска провела проверку питания школьников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало нового учебного года было омрачено сбоями в организации школьного питания. И несмотря на то, что с бесплатным питанием учеников начальной школы проблем не возникло, были сбои в приобретении питания за свой счёт – не везде представлен широкий ассортимент свободной покупки еды, не работают терминалы – еду можно купить только за наличные. В связи с чем мэр Красноярска Владислав Логинов потребовал устранить все недостатки к началу следующей недели. Так на днях состоялось выездное совещание в школе №133 Октябрьского района. Оценить ситуацию приехала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

В комиссии присутствует представитель родительского комитета. Мамы и папы – самые заинтересованные проверяющие, ведь от того, насколько вовремя, качественно и вкусно накормят их детей, зависит здоровье, да и настрой ребенка на учебу. В рамках родительского контроля мамы смотрят как и чем питаются дети.

- В этом году мы первый раз в школьной столовой, - рассказывает Ирина Литвинова, представитель «родительского контроля». – У меня дети учатся во 2 и 6 классе, поэтому я очень заинтересована в своевременном получении информации. Моим детям еда нравится.

По словам директора школы Татьяны Глассон, меню сформировано с учетом потребностей и возрастных особенностей детей. Однако пока не решен вопрос с кадрами – вместо девяти человек в пищеблоке трудится пока лишь четыре.

ВАЖНО

Продолжает работу «горячая линия» для родителей школьников. Все обращения фиксируются и берутся в работу по телефонам дирекции по питанию: 234-05-75, 234-05-75 (доб. 5) и главного управлении образования: 263-81-81, 263-81-64.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина АКСЕНОВА, руководитель главного управления образования администрации Красноярска:

- Те недочёты в организации школьного питания, которые возникли в первые дни начала учебного года в некоторых школах исправляются. В частности, решен кадровый вопрос. На линиях раздачи – достаточный ассортимент блюд. Таким образом, ребенок, который решит приобрести питание за свой счет сможет выбрать то, что ему больше понравится. Однако стоит отметить, что пока не все недочеты исправлены, поэтому мы держим вопрос на контроле, чтобы знать, насколько оператор питания исполняет свои обязательства.