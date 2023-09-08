Ученые Хакасии и Красноярского края выпустили книгу к 200-летию Минусинска

Ученые Хакасского госуниверситета и Сибирского федерального университета выпустили книгу к 200-летию Минусинска. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает сайт ХГУ.

В книге более 300 страниц. Она содержит разделы: дореволюционный, советский и современный Минусинск. В работе авторы использовали архивный материал, делопроизводственную документацию, редкие фотографии, законодательные акты, а также материалы из личных архивов. Пока издание выпущено малым тиражом.

По словам авторов, книга будет интересна жителям города, туристам, студентам, преподавателям, а также всем, кто интересуется историей Красноярского края и Сибири.

Это первое обзорное издание такого масштаба по истории города.

Справка от ученых:

Минусинск получил свое название от речки Минуса или Мин юса, на берегу которой в 1739 году возникла деревня ссыльных, работавших на обслуживании Луказского (Лугавского) медеплавильного завода. Одной из значимых достопримечательностей города является Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, основанный в 1877 году.