В Красноярском крае ищут 14-летнюю девочку из Бурятии со шрамами на лице

Фото: МВД

Красноярские полицейские просят помощи у жителей региона. Как сообщают в МВД, в Красноярском крае может находиться сбежавшая 14-летняя девочка из Бурятии со шрамами на лице.

Известно, что подросток пропала 23 августа в Прибайкальском районе. Она отправилась в Новосибирскую область на попутной фуре, а оттуда могла приехать в Красноярский край.

Девочка уже уходила из дома в январе этого года. В прошлый раз её нашли в Челябинске.

Публикуем приметы сбежавшей: на вид 14-16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Особые приметы: на носу шрамы (переболела ветрянкой).

Была одета: черные штаны-парашюты, клетчатая рубашка серо-белого цвета, черно-белые кроссовки.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)41-66-66, 29-50-61, 21-50-68 или 8-950-397-58-15.

При себе имела: рюкзак темного цвета.