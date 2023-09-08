Житель Красноярска сообщил о ложном минировании здания из-за обиды

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сегодня, 8 сентября, рассказали в краевом МВД.

В конце августа на телефон службы «02» поступило сообщение о том, что в одном из административных зданий Центрального района находится опасный предмет. На место выехали наряды полиции. Ничего подозрительного они не обнаружили. Начались поиски злоумышленника.

Позже подозреваемого задержали сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями совместно с коллегами из ФСБ. Хулиганом оказался ранее несудимый 61-летний мужчина. С его слов, он сообщил о ложном минировании из-за обиды на сотрудников, которые работали в этом здании.

Следователями заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь жителю краевой столицы грозит до 8 лет лишения свободы.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении