Строители храма на Стрелке в Красноярске записали на стенах имена спонсоров

Фото: Храм Иоакима и Анны на Стрелке

На стенах будущего храма на Стрелке в Красноярске записали имена тех, кто жертвовал деньги на его строительство. Стены из бруса храма святых Иоакима и Анны начали возводить в конце августа – все строительство планируется закончить в декабре следующего года.

Церковь возводят рядом с филармонией, недалеко от парахода «Святитель Николай». Часть красноярцев выступила против застройки Стрелки, и жители даже выходили на митинг, но митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон объявил, что это является «служением дьяволу».

– Этот вопрос поднимают бесчеловечные, настроенные на гегемонию и деспотическое диктаторское отношение одних к другим, не объясняя, для чего этого делается, и не понимая, что это служение дьяволу, бесам и гибель их же семей. Все, кто ломал кресты и храмы, страшной смертью кончили. Я не запугиваю, – заявил тогда Пантелеимон.